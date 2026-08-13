International op komst? Opvallende naam duikt op in transferplannen van Zulte Waregem

Bij Zulte Waregem is een nieuwe naam opgedoken op de transfermarkt. Volgens onze informatie ligt het dossier van Ibrahim Matobo momenteel op tafel bij Essevee. De 20-jarige Congolese flankaanvaller wordt bekeken als mogelijke versterking, al bevindt de piste zich voorlopig nog in een vroege fase.

Matobo speelt momenteel in zijn thuisland voor Les Aigles, een van de topclubs uit Congo. De nieuwe Congolese competitie moet nog van start gaan, waardoor de aanvaller momenteel dus nog geen officieel wedstrijdritme heeft opgebouwd in het nieuwe seizoen. Zijn profiel maakt hem niettemin interessant met het oog op de verdere toekomst.

Snelle winger met internationale ervaring

De 20-jarige komt het liefst uit op de linkerflank. Matobo is een echte winger die vooral moet profiteren van zijn snelheid en technische kwaliteiten. Hij zoekt graag zijn rechtstreekse tegenstander op en beschikt over de dribbel om vanuit een één-tegen-éénsituatie gevaar te creëren.

In Congo wordt de jonge flankaanvaller gezien als een van de meest veelbelovende spelers in de nationale competitie. Ook bij de nationale ploeg heeft hij ondertussen al zijn eerste stappen gezet. Matobo debuteerde op amper 19-jarige leeftijd voor Congo en heeft inmiddels vier interlands achter zijn naam.

Daarin vond hij ook al één keer de weg naar doel. Dat hij op jonge leeftijd al minuten verzamelde bij de nationale ploeg, maakt hem tot een opvallend profiel op de Congolese markt.

Dossier ligt bij Zulte Waregem

Volgens onze informatie ligt zijn naam op tafel en wordt bekeken of Matobo een interessante piste kan zijn voor de kern van Essevee. Van een akkoord of vergevorderde onderhandelingen is voorlopig geen sprake.





Voor Zulte zou het gaan om een jonge speler die nog een aanzienlijke ontwikkelingsmarge heeft en meerdere specifieke kwaliteiten voor de flank bezit. Met zijn snelheid en dribbelvaardigheid past Matobo in het profiel van een aanvaller die zelf een actie kan maken.

Of het dossier ook daadwerkelijk tot een transfer leidt, zal de komende periode duidelijk moeten worden. Voorlopig blijft Matobo bij Les Aigles, in afwachting van de start van het nieuwe seizoen in Congo en mogelijke verdere ontwikkelingen rond zijn toekomst.