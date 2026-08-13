Nayel Mehssatou eerlijk over Standard: "Als de coach je niet moet..."

Nayel Mehssatou is opnieuw speler van KV Kortrijk, amper één jaar nadat hij de club had ingeruild voor Standard. Zijn passage op Sclessin draaide sportief niet uit zoals gehoopt, maar de middenvelder kijkt zonder frustratie terug. Vooral de trainerswissel bleek een kantelpunt in zijn seizoen.

Bij Het Nieuwsblad legt Mehssatou uit dat zijn situatie snel veranderde nadat Mircea Rednic plaats moest maken voor Vincent Euvrard. Onder de nieuwe coach kwam hij minder in beeld en raakte hij steeds verder verwijderd van een vaste basisplaats.

Trainerswissel veranderde alles

"Het gebeurde al heel vroeg in het seizoen. De ploeg draaide niet echt en dan weet je dat de coach het slachtoffer wordt", vertelt Mehssatou. Volgens hem lag het probleem vooral bij het verschil in voetbalvisie. "Ik had de pech dat de nieuwe trainer een andere visie had en het niet meteen zag zitten in mij. En als de coach je niet moet, dan kan je gewoon weinig doen."

De middenvelder benadrukt wel dat hij Euvrard als trainer waardeert. Tactisch vond hij hem sterk, alleen paste zijn eigen profiel niet in het plan van de coach. Mehssatou kwam uiteindelijk 31 keer in actie voor Standard, maar zat ongeveer de helft van de tijd op de bank.

Over de club zelf spreekt hij met veel respect. De sfeer op Sclessin, de supporters en de omstandigheden om te werken maakten indruk. Sportief had hij op meer gehoopt, maar van spijt is geen sprake.

Terug naar vertrouwde omgeving

Dat Mehssatou überhaupt bij Standard terechtkwam, was geen evidente keuze. In de zomer van 2025 liep zijn contract bij KV Kortrijk af en naar eigen zeggen had hij verschillende mogelijkheden. Ook KV Mechelen en STVV hadden belangstelling, maar het project van Standard sprak hem op dat moment het meest aan.





Een jaar later kwam Kortrijk opnieuw aankloppen en keerde hij terug naar de club die hij al goed kende. Zijn tweede periode bij de Kerels is inmiddels begonnen. Vorig weekend viel hij in tijdens de openingswedstrijd tegen Club Brugge, die Kortrijk met 3-0 verloor.