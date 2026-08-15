Bijna rond: speler KV Kortrijk trekt naar Monaco

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Bijna rond: speler KV Kortrijk trekt naar Monaco
Foto: © Walfoot.be
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Ook niet alleen de jeugdspelers van Anderlecht, Club Brugge of Genk trekken de grens over: de 16-jarige Fransman Esaïe Turi is het nieuwste voorbeeld. Na opleidingen bij Moeskroen en later bij KV Kortrijk staat hij op het punt om naar AS Monaco te verkassen.

Turi doorliep zijn eerste jeugdjaren bij Moeskroen (tot U12) en vervolgde daarna zijn opleiding bij Kortrijk, waar hij tussen U13 en U16 deel uitmaakte van de Elite-opleiding. Na een sterke jaargang 2025-2026 bij de jeugd van de Kerels kreeg hij meerdere aanbiedingen van Belgische Elite-clubs, maar een telefoontje van de directeur van de jeugdopleiding van AS Monaco in juni veranderde alles.

De jongerenwerking van Monaco volgt hem al geruime tijd: scouts zagen hem meerdere keren tijdens het seizoen, waarna hij werd uitgenodigd voor een proefweek in La Turbie om de infrastructuur en de methodes van de club te leren kennen. Die week gaf Monaco genoeg vertrouwen om door te zetten.

Een andere kijk op zijn positie

Waar Turi de voorbije jaren vaak als spits, flankspeler of nummer 10 speelde, ziet Monaco hem liever op het middenveld: een rol als zes of als acht ligt in hun plannen. De club was vooral onder de indruk van zijn inzichten, overzicht, passprecisie en technische beheersing. Ook zijn tweevoetigheid viel op, een eigenschap die goed past bij het positiespel van de Monegasken.

De komst van Esaïe Turi naar Monaco zou in de loop van volgende week officieel gemaakt worden. Hij tekent eerst een jeugdcontract en sluit aanvankelijk aan bij de U17 van de club, met de duidelijke ambitie om op termijn door te groeien naar hogere elftallen.

Achtergrond en perspectief

Turi maakt met deze stap kennis met het Franse voetbal na een volledige opleiding in de Belgische Elite-voetbalpiramide. Hij is ook de zoon van Mikhail Turi, die onder meer op de bank zat bij Mandel United (eerste nationale) en Deinze (Challenger Pro League).

AS Monaco onderhoudt een samenwerkingsrelatie met Cercle Brugge, waardoor jongeren soms in andere competitieve omgevingen ervaring opdoen. Voorlopig kiest Turi echter bewust voor Monaco: hij wees verschillende binnenlandse aanbiedingen af om op de Rocher zijn ontwikkeling voort te zetten en zich er te profileren.

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