Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder

Zulte Waregem is in de slotfase van de transferperiode in gesprek met Club Brugge over Lynnt Audoor. De 22-jarige middenvelder mag blauw-zwart verlaten als er een akkoord wordt gevonden over de voorwaarden. Ook het Nederlandse Cambuur heeft interesse in de jeugdspeler van Club.

Voor Audoor kan daarmee een einde komen aan een periode waarin hij er maar niet in slaagde om zich definitief door te zetten in de A-kern van Club Brugge. De Merelbekenaars is een echte jeugdspeler van blauw-zwart en doorliep er de volledige opleiding. In 2020 maakte hij zijn profdebuut bij Club NXT en al snel werd duidelijk dat Club in hem een interessant profiel zag.

Doorbraak bleef uit

Audoor kreeg in 2022 zijn kans bij de eerste ploeg. Hij maakte dat jaar zijn officiële debuut in de Supercup en speelde vervolgens ook in de Champions League. In totaal kwam hij tot dusver tot een beperkt aantal wedstrijden voor het eerste elftal.

Club stuurde hem in 2023 op huurbasis naar KV Kortrijk, waar hij elf wedstrijden in de Jupiler Pro League speelde. Zijn beste statistieken liet hij echter opnieuw zien bij Club NXT. In het seizoen 2024/25 kwam hij in de Challenger Pro League tot 20 wedstrijden en zeven doelpunten.

Dat volstond niet om structureel een plaats in de selectie van Club Brugge te veroveren. Nochtans verlengde de club zijn contract in 2024 nog en werd Audoor aanvankelijk beschouwd als een speler die kon doorstromen. Zijn huidige overeenkomst loopt volgens recente gegevens tot medio 2029. Hij hoopte meer minuten te kunnen verzamelen in het nieuwe seizoen.

Nieuwe kans in Zulte

De situatie is inmiddels veranderd. Met de versterkte concurrentie op het middenveld bij Club Brugge is Audoor verder weggezakt in de pikorde. Een vertrek is daarom bespreekbaar, zolang Club ook financieel aan zijn voorwaarden wordt voldaan.





Zulte Waregem ziet in de defensieve middenvelder een interessante versterking en onderhandelt momenteel met Club over een mogelijke transfer. Ook Cambuur volgt de situatie. Voor Audoor kan een overstap belangrijk zijn om opnieuw regelmatig op het hoogste niveau aan spelen toe te komen.

De middenvelder heeft bovendien al ervaring in verschillende rollen. Hij wordt voornamelijk als defensieve middenvelder gebruikt, maar kan ook andere posities op het middenveld invullen. Zijn fysieke kwaliteiten en loopvermogen behoren tot zijn belangrijkste troeven.

Eerder al interesse van Union

Het is niet de eerste keer dat Audoor belangstelling uit de markt geniet. In het verleden toonden meerdere clubs interesse, waaronder Union. De Brusselaars zagen in hem een speler die binnen hun profiel paste, maar Club Brugge wilde hem toen niet zomaar laten vertrekken, zeker niet naar een rechtstreekse concurrent.

Nu lijkt de deur voor een transfer wel open te staan. Zulte Waregem hoopt de onderhandelingen met Club Brugge tot een goed einde te brengen, terwijl ook Cambuur in de wachtkamer zit. Voor Audoor is het vooral een nieuwe kans om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen en te bewijzen dat hij meer in zijn mars heeft dan zijn beperkte speelminuten bij Club Brugge doen vermoeden.