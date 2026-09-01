Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Zulte Waregem duwt door voor overbodige Club Brugge-middenvelder
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Zulte Waregem is in de slotfase van de transferperiode in gesprek met Club Brugge over Lynnt Audoor. De 22-jarige middenvelder mag blauw-zwart verlaten als er een akkoord wordt gevonden over de voorwaarden. Ook het Nederlandse Cambuur heeft interesse in de jeugdspeler van Club.

Voor Audoor kan daarmee een einde komen aan een periode waarin hij er maar niet in slaagde om zich definitief door te zetten in de A-kern van Club Brugge. De Merelbekenaars is een echte jeugdspeler van blauw-zwart en doorliep er de volledige opleiding. In 2020 maakte hij zijn profdebuut bij Club NXT en al snel werd duidelijk dat Club in hem een interessant profiel zag.

Doorbraak bleef uit

Audoor kreeg in 2022 zijn kans bij de eerste ploeg. Hij maakte dat jaar zijn officiële debuut in de Supercup en speelde vervolgens ook in de Champions League. In totaal kwam hij tot dusver tot een beperkt aantal wedstrijden voor het eerste elftal.

Club stuurde hem in 2023 op huurbasis naar KV Kortrijk, waar hij elf wedstrijden in de Jupiler Pro League speelde. Zijn beste statistieken liet hij echter opnieuw zien bij Club NXT. In het seizoen 2024/25 kwam hij in de Challenger Pro League tot 20 wedstrijden en zeven doelpunten.

Dat volstond niet om structureel een plaats in de selectie van Club Brugge te veroveren. Nochtans verlengde de club zijn contract in 2024 nog en werd Audoor aanvankelijk beschouwd als een speler die kon doorstromen. Zijn huidige overeenkomst loopt volgens recente gegevens tot medio 2029. Hij hoopte meer minuten te kunnen verzamelen in het nieuwe seizoen.

Nieuwe kans in Zulte

De situatie is inmiddels veranderd. Met de versterkte concurrentie op het middenveld bij Club Brugge is Audoor verder weggezakt in de pikorde. Een vertrek is daarom bespreekbaar, zolang Club ook financieel aan zijn voorwaarden wordt voldaan.

Zulte Waregem ziet in de defensieve middenvelder een interessante versterking en onderhandelt momenteel met Club over een mogelijke transfer. Ook Cambuur volgt de situatie. Voor Audoor kan een overstap belangrijk zijn om opnieuw regelmatig op het hoogste niveau aan spelen toe te komen.

De middenvelder heeft bovendien al ervaring in verschillende rollen. Hij wordt voornamelijk als defensieve middenvelder gebruikt, maar kan ook andere posities op het middenveld invullen. Zijn fysieke kwaliteiten en loopvermogen behoren tot zijn belangrijkste troeven.

Eerder al interesse van Union

Het is niet de eerste keer dat Audoor belangstelling uit de markt geniet. In het verleden toonden meerdere clubs interesse, waaronder Union. De Brusselaars zagen in hem een speler die binnen hun profiel paste, maar Club Brugge wilde hem toen niet zomaar laten vertrekken, zeker niet naar een rechtstreekse concurrent.

Nu lijkt de deur voor een transfer wel open te staan. Zulte Waregem hoopt de onderhandelingen met Club Brugge tot een goed einde te brengen, terwijl ook Cambuur in de wachtkamer zit. Voor Audoor is het vooral een nieuwe kans om zijn carrière opnieuw op de rails te krijgen en te bewijzen dat hij meer in zijn mars heeft dan zijn beperkte speelminuten bij Club Brugge doen vermoeden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Zulte Waregem
Lynnt Audoor

Meer nieuws

Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge)

Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge)

14:30
1
Club Brugge moet brandjes blussen: er zijn er een paar gefrustreerd

Club Brugge moet brandjes blussen: er zijn er een paar gefrustreerd

11:00
6
BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht

14:15
5
Live. Transfernieuws 1/9: Antwerp ziet Valencia vertrekken

Live. Transfernieuws 1/9: Antwerp ziet Valencia vertrekken

14:45
Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

Bocht van 180 graden: Genkie trekt plots naar ... Duitsland

13:30
Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen

Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen

13:40
6
UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

UPDATE: West Ham zet deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties

13:41
16
DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

DONE DEAL: Genk slaat hard toe en plukt verdediger weg bij rechstreekse concurrent

13:00
3
Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen

Beerschot stuurt jong talent naar de buren: meer speelminuten moeten ontwikkeling versnellen

13:10
Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak

Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak

12:00
3
DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt

DONE DEAL: KRC Genk speelt sterkhouder kwijt

12:20
1
Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg

Union doet het weer: speler uit de Duitse vierde klasse lijkt onderweg

11:30
Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

Na 25 jaar is het eindelijk zover: Lommel maakt zich op voor historische avond tegen Club Brugge

09:15
1
‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

‘Gigantische vrees voor Club Brugge: transferprijs van deze speler kan in elkaar storten’

06:45
9
UPDATE: Anderlecht pakt door: nieuwe middenvelder legt medische testen af

UPDATE: Anderlecht pakt door: nieuwe middenvelder legt medische testen af

11:03
14
Vorig jaar nog titularis, nu vooral bankzitter: Cercle-doelman vindt onderdak in Nederland

Vorig jaar nog titularis, nu vooral bankzitter: Cercle-doelman vindt onderdak in Nederland

10:40
2
Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

Ivan Leko schiet (opnieuw) met scherp op eigen ploeg en laat er weinig van heel

06:00
3
Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef

Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef

09:59
56
KV Mechelen moet opletten met Benito Raman: "Hoop dat dit voorval niet blijft hangen"

KV Mechelen moet opletten met Benito Raman: "Hoop dat dit voorval niet blijft hangen"

10:15
5
Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

Cercle Brugge troeft Blackburn Rovers af en haalt Nigeriaanse winger uit Portugal

09:30
2
KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

KV Kortrijk heeft nog een middenvelder beet: Sloveens jeugdinternational

08:50
Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

Eindelijk die transfer, maar Lucas Stassin moest belangrijke toegeving doen

08:30
1
🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

🎥 📷 Fans KAA Gent maken indruk op Burgess: "Iets speciaals neerzetten"

23:30
4
Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

Veelbesproken rode kaart krijgt gevolgen: Lierse accepteert straf voor sterkhouder

08:50
Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

Anderlecht heeft ook nog verdediger op het oog (die niet echt staat te springen om te komen)

08:00
Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

Volgende versterking Antwerp is onderweg: eentje die ze goed kunnen gebruiken

07:20
6
"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal Interview

"Geen echte vakantie genomen": sterkhouder van de Rouches vertelt zijn verhaal

22:45
2
Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur

22:00
11
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over Man van de Match in KAA Gent-Club Brugge

20:00
📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

📷 Kassa rinkelt opnieuw in Genk: financiële meevaller voor Limburgers

21:20
Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler

Live. Transfernieuws 31/8: OFFICIEEL RSC Anderlecht neemt afscheid van speler

21:40
1
‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’

‘Standard heeft oplossing gevonden voor aanvaller Timothé Nkada’

21:00
2
Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

Was rood voor Carlos Forbs terecht? Jonathan Lardot is heel duidelijk

18:00
43
📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

📷 ‘Akkoord is er: nieuwe speler voor RSC Anderlecht heeft stevig prijskaartje’

20:30
16
Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

Anderlecht breekt mogelijk clubrecord, maar het verleden waarschuwt meteen

19:00
5
Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

Alweer een nieuwe club: PSV wil zich versterken met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)

18:30
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 02/09 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 03/09 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 03/09 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

TRIKKE TRIKKE over Van Antwerp naar de Europese top, maar Vermeeren vindt nergens rust: alweer een transfer in de maak TRIKKE TRIKKE over Anderlecht denkt aan (logische?) Rode Duivel na vertrek van N’Diaye: gesprekken lopen Thoma888 Thoma888 over PRIMEUR: KRC Genk schakelt bliksemsnel en heeft verrassende vervanger El Ouahdi beet Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Santi Garcia nog naar Anderlecht? Dit is wat er gisterenavond nog gebeurde Wesl Wesl over Stevige sancties: Bondsparket wil Cissé (Gent) zwaarder straffen dan Forbs (Club Brugge) Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Union heeft groot probleem: Leuven verbiedt Europese thuismatch aan den Dreef E. Stoefs E. Stoefs over UPDATE: West Ham zat deal met Faes 'on hold': verdediger kijkt naar andere opties TRIKKE TRIKKE over BREAKING: Ambitieus KV Kortrijk shopt nu ook bij ... RSC Anderlecht rinus michels rinus michels over Anderlecht krijgt harde realitycheck tegen Union: ook deze dure aanwinst ligt onder vuur FCB vo altijd FCB vo altijd over Matchwinnaar Cissé pakt ook rood: dit heeft coach De Mil erover te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved