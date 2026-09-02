Transferbom op de Bosuil? Antwerp werkt aan heel opvallende terugkeer

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Transferbom op de Bosuil? Antwerp werkt aan heel opvallende terugkeer
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC onderzoekt een opvallende piste op de slotdag van de transfermarkt. De Great Old denkt eraan om Arthur Vermeeren terug naar de Bosuil te halen. Een definitieve transfer lijkt uitgesloten, maar een huurdeal behoort wel tot de mogelijkheden, weet Het Nieuwsblad. Zowel Antwerp als RB Leipzig moeten daarvoor snel tot een akkoord komen.

Vermeeren zit momenteel in een moeilijke situatie bij Leipzig. De 21-jarige middenvelder kon de voorbije twee seizoenen onvoldoende continuïteit vinden in zijn carrière. Na zijn vertrek bij Antwerp in januari 2024 trok hij naar Atlético Madrid, waar hij amper aan spelen toekwam. Na slechts enkele wedstrijden voor de Spaanse topclub werd hij eerst verhuurd aan Leipzig.

Die uitleenbeurt werd uiteindelijk omgezet in een definitieve transfer. Leipzig betaalde twintig miljoen euro voor de Rode Duivel, nadat eerder al een bedrag was betaald voor de huur. Toch kon Vermeeren ook in Duitsland geen vaste basisplaats afdwingen.

Marseille bracht evenmin de doorbraak

Ook een uitleenbeurt aan Olympique Marseille bracht vorig seizoen niet de verhoopte doorbraak. Vermeeren verzamelde wel speelminuten in Frankrijk, maar groeide er nooit uit tot een onbetwiste titularis.

Deze zomer keerde hij terug naar Duitsland, maar ook daar lijkt zijn perspectief beperkt. Er was interesse vanuit verschillende landen, maar een oplossing kwam er niet voor het sluiten van de transfermarkt in de grootste Europese competities.

Dat is slecht nieuws voor Vermeeren, die vooral nood heeft aan regelmatige speeltijd. De middenvelder wil opnieuw op een niveau komen waarop hij wekelijks belangrijk kan zijn en zo zijn plaats bij de Rode Duivels niet verder in gevaar brengt.

Antwerp als reddingsboei?

Het is dan ook opvallend dat net Antwerp nu opnieuw in beeld komt. Op de Bosuil beleefde Vermeeren zijn grote doorbraak. Als jeugdproduct groeide hij in 2023 uit tot een vaste waarde en speelde hij een belangrijke rol in het historische seizoen waarin Antwerp de dubbel veroverde.

Zijn ontwikkeling leverde hem begin 2024 een transfer naar Atlético Madrid op. Die overstap bleek uiteindelijk veel moeilijker dan verwacht. Anderhalf jaar later kan de Bosuil mogelijk opnieuw zijn bestemming worden.

Een terugkeer zou voor beide partijen interessant kunnen zijn. Antwerp haalt een speler binnen die de club en de competitie door en door kent, terwijl Vermeeren verzekerd zou zijn van een omgeving waarin hij eerder al uitstekend presteerde. Bovendien kan hij er opnieuw een belangrijke rol opnemen op het middenveld.

De Great Old onderzoekt daarom momenteel de mogelijkheden van een uitleenbeurt. Ook RB Salzburg heeft interesse in Vermeeren, waardoor Antwerp snel zal moeten handelen.

De transfermarkt in België sluit donderdagavond. Antwerp heeft dus nog maar weinig tijd om van een opvallende comeback daadwerkelijk een transfer te maken.

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