Nicolo Tresoldi zaait twijfels: beslissing zorgt voor commotie

Nicolò Tresoldi staat voor een belangrijke keuze in zijn nog jonge carrière. De 22-jarige spits van Club Brugge heeft zich na zijn sterke eerste seizoen in België nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij Italië én Duitsland. Een eerste concrete toenadering van de Italianen heeft hij voorlopig echter naast zich neergelegd. Daardoor blijft de internationale toekomst van de Brugse goalgetter volledig open.

Nicolò Tresoldi kan binnenkort de volgende Pro League-speler worden met een interlandcarrière bij Italië of Duitsland. De spits van Club Brugge zette zichzelf na zijn sterke eerste seizoen in België nadrukkelijk op de internationale kaart. Met 23 doelpunten op zijn teller is de 22-jarige aanvaller niet onopgemerkt gebleven.

Toch is er nog geen duidelijkheid over de nationale ploeg waarvoor Tresoldi uiteindelijk zal uitkomen. De geboren Italiaan heeft ook een sterke band met Duitsland, waar hij zich als voetballer volledig ontwikkelde.

Tresoldi twijfelt tussen Italië en Duitsland

Tresoldi werd geboren in Cagliari en is de zoon van Emanuele Tresoldi, voormalig Italiaans jeugdinternational. Zijn eerste stappen als voetballer zette hij dan ook in Italië, maar op zijn veertiende verhuisde hij in januari 2018 naar Hannover.

Daar doorliep hij de jeugdopleiding en groeide hij door tot het eerste elftal. Ook op interlandniveau kwam Duitsland als eerste nadrukkelijk in beeld. Tresoldi speelde tot dusver voor de Duitse U21 en maakte daarin twaalf doelpunten in 24 wedstrijden. Opvallend: de Duitse beloften werden begeleid door Antonio Di Salvo, zelf een Duits-Italiaanse bondscoach.

De keuze tussen beide landen blijft dus bijzonder persoonlijk. Italië probeert de Brugse goalgetter intussen actief te overtuigen. Volgens de berichten sprak Roberto Mancini recent persoonlijk met Tresoldi om hem warm te maken voor de Squadra Azzurra.



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Geen Tresoldi tegen de Rode Duivels

Een definitieve beslissing is er echter nog niet. Transferjournalist Nicolò Schira meldt dat Tresoldi de oproep van Italië voor de komende Nations League-duels vriendelijk heeft afgewezen. Italië neemt het daarin onder meer op tegen België en Turkije.

De aanvaller van Club Brugge wil naar verluidt meer tijd nemen om zijn toekomst als international te bepalen. Daardoor zullen de Rode Duivels hem eind deze maand niet tegenover zich krijgen.

Dat nieuws zal bij de Belgische defensie wellicht niet als een slechte zaak klinken. Brandon Mechele kent de kwaliteiten van Tresoldi uiteraard als geen ander: de twee staan op training bij Club Brugge week na week tegenover elkaar.