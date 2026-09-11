Antwerp aast op nieuwe stunt op Jan Breydel: Compper heeft plan klaar

Antwerp trekt zondag naar Club Brugge met de herinnering aan een stunt van vorig seizoen nog vers in het achterhoofd. De Great Old won toen op Jan Breydel met 0-1 en Marvin Compper droomt ervan om dat kunstje opnieuw te flikken. Al beseft de Antwerp-coach dat zijn ploeg voor een zware opdracht staat.

"Club is wellicht de beste ploeg van het land", stelde Compper. "Ik zag hen deze week ook in de Champions League. Ze hebben veel sterke individuen en spelen dominant voetbal, met veel power." Toch weigert de Duitser om zich bij voorbaat neer te leggen bij een nederlaag.

"Vorig seizoen hebben we daar ook gewonnen. Natuurlijk zou het fantastisch zijn als we opnieuw de drie punten kunnen pakken. We kennen de kwaliteiten van Club, maar geloven ook in onszelf. Club zal momenten weggeven en dan moeten wij efficiënt zijn."

Mejia opnieuw beschikbaar

Antwerp kan daarbij opnieuw rekenen op Daniel Mejia. De 19-jarige Ecuadoraan is na twee weken afwezigheid weer inzetbaar en Compper ziet hem als een speler die het verschil kan maken. Tegelijk wil hij de verwachtingen temperen.

"Ik hoop dat hij opnieuw dezelfde impact kan hebben. Maar we moeten niet vergeten hoe jong hij is. Hij mag voor zichzelf hoge verwachtingen hebben, maar wij mogen die nog niet bij hem leggen. Ik heb liever dat hij ons blijft verrassen."

Ook Daam Foulon is opnieuw beschikbaar. Aaron Ibrahim traint individueel en moet binnenkort aansluiten bij de groep, terwijl Youssef Hamdaoui wellicht binnen een week de trainingen kan hervatten.



Lees ook... Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp›

"We zijn nog onderweg"

Compper blijft bovendien achter zijn eerdere uitspraak dat de 1-0-nederlaag tegen Standard een stap in de goede richting was. Volgens hem moet Antwerp niet alleen naar het resultaat kijken, maar vooral naar de ontwikkeling van de ploeg.

"Collectief waren we beter dan in de wedstrijden daarvoor. Alleen was Standard zo sterk dat we hun intensiteit niet konden beantwoorden. Als zij minder goed waren geweest, hadden wij misschien een kans gehad. Maar onze ontwikkeling bestaat uit veel stappen. We zijn nog onderweg."

De afwezigheid van Marc Overmars kwam voor Compper intussen onverwacht. "Ik had niet de indruk dat er iets aan de hand was. Ik hoop vooral dat Marc nu de nodige rust neemt. Gezondheid is het belangrijkste."