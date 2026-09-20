Antwerp-trainer Compper woedend na verlies tegen Union: "Het is een grap"

Antwerp-trainer Marvin Compper kon zijn frustratie na de nederlaag tegen Union moeilijk verbergen. Vooral de rode kaart voor Bahmed Deuff zat hem hoog. De middenvelder kreeg in amper twee minuten twee gele kaarten, maar volgens zijn coach was vooral de tweede beslissing bijzonder zwaar. "Het is een grap", klonk het bijzonder scherp.

Antwerp stond op dat moment nog maar 0-1 achter en mocht ondanks de moeilijke wedstrijd blijven hopen op een ommekeer. De rode kaart van Deuff maakte die opdracht echter een stuk moeilijker. Compper vond dat scheidsrechter Jan Boterberg de situatie verkeerd inschatte. Op zijn persconferentie verhief hij zelfs zijn stem. Het begon meer op roepen dan op praten te lijken.

Compper begrijpt tweede geel niet

Deuff werd bij een duel aan de bal gehinderd en er werd aan hem getrokken. Terwijl hij naar de grond ging, probeerde de Antwerp-speler nog een tackle te maken. Daarbij raakte hij Zeneli en Boterberg besloot hem daarvoor zijn tweede gele kaart te geven.

Compper vond die beslissing zwaar overdreven. "Ik wil niet te zwaar zijn in mijn woorden, maar voor mij is het uiteindelijk een grap", stelde de Antwerp-coach. "Ik zal uitleggen waarom. Onze speler wordt vastgehouden en probeert vervolgens een tackle te maken om de bal af te schermen."

Volgens Compper was de manier waarop de Union-spelers in het duel kwamen belangrijk. "Als ze van voren waren gekomen, zou ik het begrijpen. Maar ze kwamen van de zijkant. Onze speler draait zelfs zijn hoofd. De beslissing staat te ver af van het voetbal."

"Elke kans om terug te komen was weg"

De Antwerp-coach vond vooral dat de scheidsrechter met zijn beslissing te veel invloed kreeg op het verdere verloop van de wedstrijd. "Hij probeert de bal af te schermen. Het is niet zo dat hij bewust iemand trapt. Het wordt allemaal te zwaar geïnterpreteerd."



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De timing maakte de beslissing volgens Compper nog pijnlijker. Antwerp had op dat moment nog alle reden om in een comeback te geloven, ook al had Union de wedstrijd grotendeels onder controle.

"We stonden 1-0 achter, maar dit nam alle momentum en elke kans om terug te komen uit de wedstrijd weg", aldus Compper. "Het is jammer dat spelers door beslissingen zoals deze zo sterk beïnvloed worden."

De trainer benadrukte dat hij een duidelijke rode kaart zou aanvaarden als daar voldoende reden voor was. "Ik zou hier ook zitten en zeggen dat het een duidelijke beslissing is als die terecht is. Maar dit is voor mij zeker niet terecht, om de redenen die ik net heb genoemd."