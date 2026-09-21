Analyse Antwerp-coach Compper moet bezinnen: dit is het probleem bij Antwerp

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Antwerp-coach Compper moet bezinnen: dit is het probleem bij Antwerp
Foto: © photonews
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Antwerp zit in de problemen na de 0 op 12 en slechts 7 punten uit 7 matchen. Daarvoor wordt uiteraard ook naar trainer Marvin Compper gekeken, die momenteel ook niet goed lijkt te weten hoe het op te lossen. Tegen Union kon Antwerp amper een halve kans afdwingen in heel de wedstrijd.

Antwerp heeft zowel aanvallend als verdedigend een probleem. 11 goals gescoord lijkt niet slecht, maar 8 daarvan kwamen er in de eerste drie matchen. Ze krijgen geen lijn in het spel. En nochtans heeft Marc Overmars geen slechte kern nagelaten als je de namen bekijkt.

Het middenveld van Antwerp verzuipt

Het probleem lijkt te liggen in het systeem dat Antwerp speelt. De 4-4-2 maakt het moeilijk om alles belopen te krijgen tegen de meeste ploegen die een 4-3-3 of een 3-5-2 spelen. Het middenveld verzuipt - zelfs met Vermeeren - en de verdediging komt telkens onder druk te staan. 

De vraag is ook of Antwerp de spelers heeft voor het systeem van Compper. De buitenspelers komen amper in het stuk voor en de backs halen zelden de achterlijn om een voorzet te trappen naar Frey, die ook constant robbertjes moet uitvechten met twee centrale verdedigers.

Christopher Scott zou daarvan moeten profiteren om in de box te komen, maar daar is hij zelden. Tegen Union was Fofana nog de gevaarlijkste man, maar dat 'gevaarlijk' mag u ook met een korreltje zout erbij nemen. 

Intussen zit Mauricio Benitez - niet fit genoeg geacht - nog altijd op de bank. De Argentijn zou eigenlijk de ploeg moeten leiden, maar zit nog altijd met de naweeën van zijn late transfer. Op een gegeven moment gaat Compper hem wel in de ploeg moeten droppen. 

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Antwerp heeft de spelers voor een ander systeem

En ja, mogelijk ook nadenken over een andere tactiek, want zoals het gezegde luidt: 'Altijd hetzelfde proberen en een ander resultaat verwachten, is een voorbeeld van krankzinnigheid". Antwerp heeft backs die de hele lijn kunnen afgaan en buitenspelers die een actie kunnen maken, maar nu te laag op het veld staan.

Compper gaat uit van 'Gegenpressing', als kind van de Red Bull-school zit dat erin gebakken. Maar als de tegenstander zich daar zo makkelijk uitvoetbalt door gewoon een mannetje meer op het middenveld te hebben, dan klopt er iets niet.

Compper gaat ook zoveel tijd niet meer krijgen. Achter de schermen zit met Wouter Vandenhaute een ongeduldig man die hunkert naar succes. Deze interlandperiode moet Compper gebruiken om eens heel goed na te denken over zijn keuzes...

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