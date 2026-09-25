Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Lierse, Genk, Union SG. Wat is het vervolg voor Kamiel Van De Perre, die de Belgische competitie bijna heeft uitgespeeld en ook dit seizoen op de prijzen mikt bij de Brusselaars? Dat is zowat de hamvraag die hem ook in MidMid werd gesteld door Dennis Xhaët. Waar ligt zijn ambitie als hij zijn ideale carrièrepad mag uitstippelen?

“Wat ik nu zou willen is echt nog duidelijke stappen maken in bepaalde facetten in het voetbal bij Union SG. Ik wil de komende één, twee jaar grote stappen zetten en voor de prijzen spelen", aldus Van de Perre zeer duidelijk over wat er de komende tijd moet gebeuren.

En hij ging daarna toch wel een beetje aan het dromen in MidMid, al houdt hij ook tegelijk de voetjes stevig op de grond. "En dan – als ik zelf mag kiezen en de keuze heb uit alle competities – zou ik graag naar de Bundesliga gaan. Die lijkt mij het meest op mijn lijf geschreven voor wie ik ben als speler. Natuurlijk wil je tot de top van de Premier League of Barcelona. Velen willen dat, maar weinigen kunnen dat."

Kamiel Van de Perre droomt van de Bundesliga, maar blijft voorlopig zeer rustig

“Elke speler wil de beste ter wereld zijn. Als ik in de Bundesliga zou kunnen geraken, dan zou dat al heel mooi zijn voor mij", aldus de middenvelder van Union SG. Hij gaf in de aflevering ook onder meer aan hoe de carrièreplanning bij Union SG werkte.

Daarbij gaf hij toe dat hij na een aantal goede gesprekken met de top van de club gecharmeerd raakte door hun plan en dat hij wist dat hij in het begin misschien niet veel zou spelen, maar wel dat Union SG ergens met hem heen wilde. De rest lijkt op dit moment al geschiedenis te zijn.

Van de Perre Kamiel
© photonews

En dan is er nog een ander heikel punt: de nationale ploeg. Op dit moment is Van de Perre niet opgeroepen bij de Rode Duivels, mogelijk ook omdat de beloften belangrijke wedstrijden spelen met oog op het EK 2027. "Rode Duivel? Ik ben het nu al bij de U21, maar natuurlijk is die ambitie er ook. Die stap wil je zetten. Of ik dat nu al verdien? Dat weet ik niet, dat is niet aan mij om te beslissen."

Kamiel Van de Perre wil niet voor zijn beurt spreken als het gaat over de Rode Duivels

"Het is iets waar je voor werkt. Ik ga nooit roepen dat ik opgeroepen moet worden. Wat wel aan mij is? Zo hard werken en zo goed worden dat ze niet meer naast mij heen kunnen en me moeten oproepen, maar dat is nu nog niet het geval." Evert Winkelmans merkte op dat er geen toptransfer meer hoeft voor er bij de Rode Duivels een kans kan komen.

"Kamiel staat zeker op een lange lijst voor de komende jaren. Ik vind het jammer dat ze het eerst in het buitenland zouden moeten bewijzen, maar andere JPL-spelers bewijzen het ook. Je bent klaar of je bent niet klaar. Raskin zit bij de Rangers, Vanaken is de draaischijf van Club Brugge, we moeten dus niet wachten op een transfer om het mooie weer te maken bij de Rode Duivels", aldus Winkelmans.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KRC Genk
Lierse SK
Kamiel Van de Perre

Meer nieuws

'Manchester United en Newcastle United volgen KRC Genk-talent'

'Manchester United en Newcastle United volgen KRC Genk-talent'

12:30
Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander

Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander

12:00
3
LIVE - Interlandbreak: Speler Israël uitgesloten na vreemd gebaar tijdens doelpuntenviering

LIVE - Interlandbreak: Speler Israël uitgesloten na vreemd gebaar tijdens doelpuntenviering

14:45
Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter"

10:30
2
Dit maakt stunt in Champions League alleen maar groter voor OH Leuven

Dit maakt stunt in Champions League alleen maar groter voor OH Leuven

14:30
Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten" De derde helft

Opvallend: Marc Coucke troeft Sam Baro af ... in Gent: "Wil wisselen voor drie punten"

13:30
Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler

Antwerp wordt stilaan 'The Great Young' en pakt uit met nieuwe speler

13:00
Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië

10:00
3
Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

Anderlecht-talent laat zich meteen zien bij jonge Rode Duivels tegen Nederland

11:15
1
'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

'Manchester United laat Joaquin Seys niet los'

09:35
Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens

09:00
3
Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels Interview

Charles De Ketelaere spreekt zich uit over Lukaku, Van Bommel en zijn toekomst bij de Duivels

09:00
Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

Dit wordt de eerste opstelling van Mark Van Bommel bij Rode Duivels

07:00
🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

🎥 Ongelooflijk: zoon Van Bommel doet monden openvallen vlak voor debuut van vader bij Rode Duivels

08:00
2
Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

Club Brugge krijgt duidelijk antwoord uit Spanje over transfertarget Germán Valera

08:30
Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt" Interview

Charles De Ketelaere blikt terug op WK en zijn rol: "Ik denk niet dat je zo het beste uit mij haalt"

06:00
Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

Bekend gezicht keert terug naar Anderlecht voor bijzonder duel

07:20
Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

Mancini laat zich grappend uit over Tresoldi

22:30
Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

Mannert rondt de laatste 'klip': goed gesprek met de amateurclubs

20:00
1
Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

Nieuwe domper voor Union: sterkhouder moet interlands laten schieten met spierblessure

19:00
“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

“De borstel van Anderlecht is stilaan versleten”

23:00
4
Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

Mark van Bommel bijt van zich af over Italië en ... Openda

21:40
Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK

22:00
3
Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

Maakte Club Brugge de juiste beslissing? CIES komt met hallucinante bedragen naar buiten

21:00
5
Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

Hoe zit het met Romelu Lukaku? Mark van Bommel laat er weinig twijfel over bestaan

19:30
8
Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

Franse én Engelse clubs willen sterkhouder Anderlecht: vertrek zou hierom groot probleem zijn

20:30
3
Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten Analyse

Het genie achter het fenomeen Union SG? Daar gaan we zelfs van aan het dichten

15:40
Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL

18:40
5
Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

Live. Transfernieuws 24/9: Ex-Beveren coach Reedijk trekt naar Schotland

19:45
Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

Van Bommel voor eerste grote keuzes: Albert schuift opvallende elf naar voren

17:30
3
Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

Bijna ploegmaat van Thibaut Courtois: hoe Liverpool Brughmans voor neus van Real Madrid wegkaapte

24/09
'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

'Club Brugge en KRC Genk botsen op transfermarkt en denken aan nieuwe spits van 10 miljoen euro'

16:45
Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

Nicolo Tresoldi moet zware knoop doorhakken en maakt duidelijk wanneer hij beslist

18:00
2
Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

Hij wees Anderlecht af, enkele weken later zit Barcelona voor hem op de tribune

18:20
'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

'Napoli neemt al opvallende beslissing over Kevin De Bruyne'

16:00
Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

Club Brugge-aanwinst legt uit waarom hij Bayern verliet: "Eigenlijk was het logisch"

15:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
KAA Gent KAA Gent 2-1 Standard Standard
OH Leuven OH Leuven 2-0 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Kortrijk KV Kortrijk 1-0 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Italiaanse Gianluigi Donnarumma haalt loftrompet boven voor Senne Lammens Futbolitis Futbolitis over Is KAA Gent een kanshebber op de titel? De Mil en Burgess spreken Futbolitis Futbolitis over Gent boven zijn stand, Mechelen er ferm onder en dit zou de verrassende leider moeten zijn in JPL Futbolitis Futbolitis over Union komt met belangrijk nieuws over beladen duel met Israëlische tegenstander Kevin DB Kevin DB over Mark Van Bommel hakt grote knoop door: drie Rode Duivels in tribune tegen Italië Jan Vercammen Jan Vercammen over Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst Swakke25 Swakke25 over Genk-talent laat Rode Duivels definitief vallen: "Sta er volledig achter" Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerpfan Pedro Elias wil de spandoeken van Anderlecht over Vandenhaute om bijzondere reden Vital Verheyen Vital Verheyen over Van sterkhouder bij Club Brugge naar amper 15 minuten bij Inter: wat is er aan de hand met Stankovic? Vital Verheyen Vital Verheyen over Romeo Vermant in een hoofdrol: Rode Duivels komen goed weg en zetten stap richting EK Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved