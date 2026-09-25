Wat komt er na Lierse, Genk en Union? Middenvelder zeer eerlijk over toekomst

Lierse, Genk, Union SG. Wat is het vervolg voor Kamiel Van De Perre, die de Belgische competitie bijna heeft uitgespeeld en ook dit seizoen op de prijzen mikt bij de Brusselaars? Dat is zowat de hamvraag die hem ook in MidMid werd gesteld door Dennis Xhaët. Waar ligt zijn ambitie als hij zijn ideale carrièrepad mag uitstippelen?

“Wat ik nu zou willen is echt nog duidelijke stappen maken in bepaalde facetten in het voetbal bij Union SG. Ik wil de komende één, twee jaar grote stappen zetten en voor de prijzen spelen", aldus Van de Perre zeer duidelijk over wat er de komende tijd moet gebeuren.

En hij ging daarna toch wel een beetje aan het dromen in MidMid, al houdt hij ook tegelijk de voetjes stevig op de grond. "En dan – als ik zelf mag kiezen en de keuze heb uit alle competities – zou ik graag naar de Bundesliga gaan. Die lijkt mij het meest op mijn lijf geschreven voor wie ik ben als speler. Natuurlijk wil je tot de top van de Premier League of Barcelona. Velen willen dat, maar weinigen kunnen dat."

Kamiel Van de Perre droomt van de Bundesliga, maar blijft voorlopig zeer rustig

“Elke speler wil de beste ter wereld zijn. Als ik in de Bundesliga zou kunnen geraken, dan zou dat al heel mooi zijn voor mij", aldus de middenvelder van Union SG. Hij gaf in de aflevering ook onder meer aan hoe de carrièreplanning bij Union SG werkte.

Daarbij gaf hij toe dat hij na een aantal goede gesprekken met de top van de club gecharmeerd raakte door hun plan en dat hij wist dat hij in het begin misschien niet veel zou spelen, maar wel dat Union SG ergens met hem heen wilde. De rest lijkt op dit moment al geschiedenis te zijn.

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En dan is er nog een ander heikel punt: de nationale ploeg. Op dit moment is Van de Perre niet opgeroepen bij de Rode Duivels, mogelijk ook omdat de beloften belangrijke wedstrijden spelen met oog op het EK 2027. "Rode Duivel? Ik ben het nu al bij de U21, maar natuurlijk is die ambitie er ook. Die stap wil je zetten. Of ik dat nu al verdien? Dat weet ik niet, dat is niet aan mij om te beslissen."





Kamiel Van de Perre wil niet voor zijn beurt spreken als het gaat over de Rode Duivels

"Het is iets waar je voor werkt. Ik ga nooit roepen dat ik opgeroepen moet worden. Wat wel aan mij is? Zo hard werken en zo goed worden dat ze niet meer naast mij heen kunnen en me moeten oproepen, maar dat is nu nog niet het geval." Evert Winkelmans merkte op dat er geen toptransfer meer hoeft voor er bij de Rode Duivels een kans kan komen.

"Kamiel staat zeker op een lange lijst voor de komende jaren. Ik vind het jammer dat ze het eerst in het buitenland zouden moeten bewijzen, maar andere JPL-spelers bewijzen het ook. Je bent klaar of je bent niet klaar. Raskin zit bij de Rangers, Vanaken is de draaischijf van Club Brugge, we moeten dus niet wachten op een transfer om het mooie weer te maken bij de Rode Duivels", aldus Winkelmans.