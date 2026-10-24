OFFICIEEL: Nicky Hayen ontslagen bij Burnley, dit is de reden

Het Engelse avontuur van Nicky Hayen is alweer voorbij. Burnley heeft zaterdagavond beslist om de Belgische trainer met onmiddellijke ingang te ontslaan. De voormalige coach van Club Brugge en KRC Genk betaalt daarmee de prijs voor de bijzonder teleurstellende competitiestart in de Championship.

Burnley maakte het nieuws zelf bekend via een korte verklaring op de officiële clubwebsite. "Burnley Football Club heeft hoofdtrainer Nicky Hayen met onmiddellijke ingang ontslagen. Het bestuur heeft die beslissing genomen na een teleurstellende start van het seizoen in de Championship", klinkt het bij de Engelse club.

Zware nederlaag geeft de doorslag

De beslissing volgt enkele uren na de pijnlijke 4-1-nederlaag tegen Lincoln City. Burnley kwam nochtans op voorsprong via Andreas Hountondji, maar zag de thuisploeg vervolgens vier keer scoren. De zoveelste teleurstelling van het seizoen bleek uiteindelijk de druppel voor het bestuur.

Hayen stond al langer onder zware druk. Burnley won amper één van zijn eerste twaalf competitiewedstrijden en is weggezakt naar de 22e plaats in de Championship. De club, die afgelopen seizoen nog in de Premier League uitkwam, had nochtans gehoopt om meteen opnieuw mee te strijden voor promotie naar het hoogste niveau.

Van Belgisch succes naar Engelse ontgoocheling

Na de nederlaag tegen Lincoln City had Hayen al laten verstaan dat zijn toekomst bijzonder onzeker was. De Belgische trainer bood zijn excuses aan bij de supporters en gaf toe dat hij hun frustraties begreep. Over een mogelijk ontslag verklaarde hij dat die beslissing volledig bij het bestuur lag. Enkele uren later volgde het verdict.

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Het ontslag komt amper drieënhalve maand na zijn aanstelling op 10 juli. Hayen tekende destijds een contract voor drie seizoenen en begon met grote ambities aan zijn Engelse avontuur. Na zijn eerdere successen met Club Brugge, waarmee hij onder meer de landstitel en de Beker van België veroverde, hoopte hij ook in Engeland zijn stempel te drukken. Dat avontuur eindigt nu bijzonder vroegtijdig.