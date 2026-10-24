Werd Daan Heymans onlangs door andere Belgische topclub het hof gemaakt?

Daan Heymans is helemaal terug bij KRC Genk. Na moeilijke weken/maanden lijkt hij klaar om te knallen. Het kan raar lopen in een mensenleven, want een tijdje terug waren er geruchten over een mogelijke transfer. Daarbij werd ook onder meer KAA Gent genoemd, waar hij Rik De Mil had kunnen terugvinden.

Doorheen de jaren is het karakter van Daan Heymans zeker veranderd. Bij Beveren kon hij weinig spelen en daar had hij het toen nog moeilijk mee. En ook bij Charleroi was het volgens hem nog altijd een werkpunt, geeft hij ook eerlijk toe in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

Rik De Mil heeft de ogen van Daan Heymans geopend

"Een slechte pass en ik reageerde met een handgebaar. Door die kleine opmerkingen verlies je jezelf in negativiteit. Dat veranderde toen Rik de Mil me bij Charleroi op een dag bij zich riep met trainingsbeelden. Hij liet me exact zien: 'Kijk, hier ben je aan het klagen, en zo komt dat over op die jonge gasten.' Die beelden hebben mijn ogen geopend."

"Sinds dat moment ben ik bewust heel positief geworden. Als iemand nu iets goeds doet op training, roep ik meteen: 'Bravo!' Ik zeg dat zó vaak dat de jongens er op den duur mee lachten, maar het werkt. Dat 'rotte' randje is er voor 90 procent uit. En naarmate je ouder wordt, kun je de dingen ook beter relativeren."

Daan Heymans is gelukkig bij KRC Genk

Rik De Mil is een grote believer van Daan Heymans. Onlangs had dat bijna een transfer naar Gent opgeleverd. Toch als we de geruchten mochten geloven. Heymans ontkent het niet dat er gesprekken zijn geweest, maar echt concreet leek het toch allemaal niet.



"Ik kan daar niet veel over zeggen. Met Rik ben ik na Charleroi altijd contact blijven houden. Toen ik een paar weken op de bank zat, is er misschien eens informeel gepolst naar mijn situatie. Genk heeft toen heel snel duidelijk gemaakt dat een transfer niet aan de orde was. Daarmee was het klaar. En ik ben heel gelukkig hier."