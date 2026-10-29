Nieuw Igor Thiago-verhaal? Pro League-clubs tonen interesse

Na twee sterke seizoenen bij Ludogorets staat de Braziliaanse flankaanvaller Erick Marcus mogelijk voor een vertrek uit Bulgarije. Belgische clubs zouden zijn situatie volgen. Daarmee kan hij een traject afleggen dat doet denken aan Igor Thiago, al zijn hun profielen duidelijk verschillend.

Krijgt de Jupiler Pro League binnenkort opnieuw een Braziliaan die via Ludogorets naar België trekt? Igor Thiago maakte eerder die overstap: Club Brugge betaalde destijds 11 miljoen euro aan de Bulgaarse topclub. Na amper één seizoen bij Blauw-Zwart vertrok de spits voor 33 miljoen euro naar Brentford in de Premier League.

Erick Marcus is geen centrumspits met het fysieke profiel van Thiago, maar zijn naam wordt wel in verband gebracht met een transfer naar ons land. Volgens verschillende Bulgaarse media zouden meerdere clubs uit de Belgische competitie de aanvaller van Ludogorets al enkele maanden op de radar hebben staan.

Veelzijdige flankspeler met Europese ervaring

De 21-jarige Erick Marcus speelt sinds twee seizoenen voor Ludogorets. Hij pakte er twee jaar geleden de Bulgaarse landstitel en deed ook al ervaring op in de Champions League en Europa League.

Van opleiding is de Braziliaan een rechtsbuiten, maar hij kan ook op links of dichter bij de spitsen als tweede aanvaller uit de voeten. De voormalige Braziliaanse jeugdinternational brak in het seizoen 2024-2025 echt door, toen hij met Ludogorets de landstitel, beker en Supercup veroverde.

Erick Marcus definitief vastgelegd tot 2028

Marcus kwam in Razgrad aanvankelijk op huurbasis over van Vasco da Gama, met een aankoopoptie. Ludogorets lichtte die optie voor 1,1 miljoen euro en legde hem vervolgens tot 2028 vast. De Bulgaarse club bezit 80 procent van zijn economische rechten; Vasco da Gama behield de overige 20 procent.





Afgelopen seizoen kwam de winger 53 keer in actie in alle competities. Hij noteerde zes doelpunten en zeven assists, in de drukste campagne uit zijn loopbaan. Over zijn volledige periode bij Ludogorets zit Erick Marcus aan 15 goals en 13 assists in 95 wedstrijden. Hij won er vier prijzen.

In 2026 verkreeg de Braziliaan ook een Bulgaars paspoort. Daardoor geldt hij nu als EU-speler, een voordeel voor clubs die hem naar een Europese competitie willen halen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op iets meer dan 3 miljoen euro.