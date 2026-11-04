Live. Transfernieuws 4/11: Essevee slaat toe met handtekening jong talent
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
En hij heeft er zin in: 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'
Real Madrid is al volop bezig met de toekomst voor te bereiden. Daarbij hoort op termijn ook een nieuwe doelman om de grote leegte die Thibaut Courtois zal laten uiteindelijk op te gaan vullen. Daarbij denken ze ook aan Bart Verbruggen, die we nog kennen van bij Anderlecht. (Lees meer)
Essevee slaat toe met handtekening jong talent
“De 18-jarige Ward Vlaeminck zet zijn krabbel onder een nieuw contract bij Essevee. De flankspeler maakt het mooie weer bij Jong Essevee en tekent een contract tot 2029 bij onze Boeren. Proficiat, Ward!”, aldus Zulte Waregem in een persbericht dat werd gedeeld via de sociale media van Zulte Waregem.
Daarmee heeft Essevee alweer een jong talent de kans gegeven om zich verder te gaan ontbolsteren in en rond de Elindus Arena. Kansen geven aan de toekomst en aan de (eigen) jeugd lijkt een zeer bewuste strategie van Zulte Waregem en in die optiek hoort dus ook de contractverlenging van Ward Vlaeminck. Benieuwd of we hem snel ook bij de A-kern zien opduiken.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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