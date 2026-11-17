Union SG heeft het contract van Adem Zorgane onlangs verlengd tot medio 2031. Toch mogen de Brusselaars niet helemaal op beide oren slapen. SSC Napoli bereidt zich voor om toe te slaan.

De contractverlenging van Adam Zorgane werd een tweetal weken geleden met veel enthousiasme onthaald bij Union SG. De 26-jarige Algerijn groeide sinds zijn komst van Sporting Charleroi uit tot een absolute sterkhouder op het Brusselse middenveld.

Toch dreigt er mogelijk al in januari gevaar. Volgens La Gazzetta dello Sport zoekt SSC Napoli naar een nieuwe middenvelder en is Zorgane één van de topkandidaten. De Italiaanse topclub volgt de sterkhouder van Les Unionistes al langer. Hét verschil: de interesse wordt héél concreet.

Héél ongelegen timing voor Union SG

Voor Union zou een wintertransfer bijzonder ongelegen komen. De Brusselaars willen opnieuw meestrijden om de Belgische prijzen en hebben Zorgane daarbij nodig. Bovendien zou een vertrek in januari betekenen dat Union midden in het seizoen op zoek moet naar een vervanger voor één van zijn belangrijkste spelers.

De recente contractverlenging tot 2031 geeft de Brusselaars wél een sterke onderhandelingspositie. Napoli zal dus met een aantrekkelijk voorstel moeten komen om Union te overtuigen. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van Zorgane op twaalf miljoen euro.



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Of de Italianen daadwerkelijk in januari zullen doorpakken blijft voorlopig onzeker. Maar de belangstelling vanuit Napels toont aan dat Union - ondanks het nieuwe contract - rekening moet houden met een mogelijk vertrek van zijn Algerijnse sterkhouder.