Handig: download de kalender 2016-2017 van jouw favoriete ploeg!

Vandaag werd de nieuwe kalender voor het seizoen 2016-2017 bekend gemaakt. Mis geen afspraak met je favoriete ploeg en download de kalender naar de agenda van jouw keuze.

Afhankelijk van de keuze van de TV-partners, kunnen de data van de matchen nog gewijzigd worden. Om het jou gemakkelijk te maken, kun je de kalender van jouw favoriete ploeg downloaden. De data worden dan automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt. Klik op jouw favoriete ploeg om de kalender te downloaden.

Heb je de kalender vorig seizoen al gedownload? Dan hoef je niks meer te doen. De nieuwe kalender werd dan al automatisch bij jou ingeladen!

AA Gent

Anderlecht

Charleroi

Club Brugge

Eupen

Kortrijk

KV Mechelen

Moeskroen

Oostende

Racing Genk

Sint-Truiden

Sporting Lokeren

Standard

Waasland-Beveren

Westerlo

Zulte Waregem

Rode Duivels

Wil je meteen de volledige kalender van de Jupiler Pro League naar je agenda downloaden? Ook dit kan! Download hier de volledige kalender.

Staat jouw favoriete ploeg er niet tussen? Geen nood! We hebben een kalender voor elke competitie en ploeg! Ga naar de competitie- of ploegpagina (via het menu bovenaan of via onze zoekfunctie) en klik op volgende afbeelding: