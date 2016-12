Op dit uur mag het al wat meer zijn: Genk-fans (en zij niet alleen) zullen de rondborstige WAG van Sandy Walsh maar wat missen!

door Redactie



Sandy Walsh verlaat aan het einde van dit seizoen KRC Genk. De kans is groot dat de Nederlandse allrounder naar de Eredivisie trekt en bijgevolg zijn bevallige vriendin Luna Stevens meeneemt.

"Het vertrek van zijn vriendin gaat een dubbel gemis zijn", lazen we donderdag nog in de reacties toen het nieuws over het nakende vertrek van Walsh bekend raakte. Een waarheid als een koe.

Het jonge model, dat bovendien ook nog een stukje kan dansen, speelt maar wat graag haar troeven uit op Instagram. Luna is dan ook een graag geziene gaste in de Luminus Arena. Voor even dan toch nog...

