Felice Mazzu, toptactisch en... topmotivator: "Na zijn speech stond ik op en begon te schreeuwen"

door Redactie



Felice Mazzu wordt al jaren aangekondigd als de 'coming man' in het trainersgilde. Bij Charleroi haalt hij - met alle respect - bescheiden middelen het beste naar boven in zijn groep en behaalt hij ook resultaten. Het geheim van de man? Een tactische kraan, maar ook een fantastische motivator.

Mazzu haalt wel regelmatig hulpmiddelen erbij om zijn spelers te motiveren. Zo liet hij een video van een man zonder benen zien die bij de 100ste keer rechtgeraakte om te laten zien dat zijn spelers nooit mogen opgeven. Of een video van gladiatoren...

Maar Vincent Vandiepenbeeck, ooit nog werkzaam als verdediger bij WS Woluwe onder Mazzu, geeft nog een concreet voorbeeld. "Voor een titelmatch opteerde hij voor een video met al onze mooiste momenten van het seizoen", zegt hij in HLN. "Op een bepaald moment ben ik rechtgesprongen, heb ik mijn stoel achteruitgeduwd en ben ik beginnen schreeuwen."

"Na Felice's speech sprong ik het veld op - zo opgefokt was ik. Op training gebeurde het ook wel eens dat hij op zijn knieën of buik begon te schuiven. Gewoon omdat hij blij was dat we een oefening goed uitvoerden. Dan heb je toch zin om voor die man door een vuur te gaan?"