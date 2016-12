Hoogspanning op Neerpede: 'Anderlecht wil Rode Duivel in doel, sterke man geeft bevestiging over spits'

door Redactie



Anderlecht wil Koen Casteels én een spits aanwerven

Anderlecht heeft na een mindere start van het seizoen terug de goede vorm te pakken. Maar als het echt wil meestrijden om de titel zal er her en der toch nog iets moeten bijkomen. Met name in doel heeft paars-wit het moeilijk.