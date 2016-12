Het gaat hard op Jan Breydel: Club Brugge heeft opnieuw twee spelers te strikken

Aernout Van Lindt

door

Club Brugge heeft twee Colombianen beet

Club Brugge wil in 2017 graag zijn titel verlengen en gaat daartoe in de winter de transfermarkt op. Aan uitgaande zijde mogen we een en ander verwachten, maar ook inkomend zal het druk worden. Na Horvath en Haksanbanovic is er nu ook sprake van twee Colombianen.