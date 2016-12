Jeugd kreeg kansen bij AA Gent: "Wil zeggen dat Hein in ons gelooft"

Ondanks de pijnlijke nederlaag tegen Racing Genk liep er toch één Gentenaar met een glimlach op z'n gezicht door de mixed zone. Thibault De Smet maakte immers zijn debuut op het hoogste niveau.

De 18-jarige verdediger kwam Nielsen vervangen, die het erg moeilijk had tegen Thomas Buffel. "Het is de moeite", aldus een trotse De Smet na de wedstrijd. Spelen voor zoveel publiek, meteen op verplaatsing."

Met twee jonkies, Verstraete viel ook in, stuurde Vanhaezebrouck een signaal. "Het wil zeggen dat hij in ons gelooft en we hebben ons ook volledig gegeven. Het is niet moeilijk om in deze match in te vallen, maar we speelden gewoon zoals we het bij de beloften doen."

Ook Louis Verstraete mocht na zijn debuut tegen Anderlecht opnieuw invallen.

Zijn eindejaar kan alvast niet meer stuk. "Het is een heel mooi kerstcadeau. Ik kan 2016 mooi afsluiten, alleen jammer van het resultaat. Of ik mijn gsm al gezien heb? Ja, er stromen heel veel berichten binnen", glunderde De Smet.