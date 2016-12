Vanhaezebrouck blijft zwijgen: "Zelfs als we gewonnen hadden, zou hij niet spreken"

Hein Vanhaezebrouck praatte in Genk opnieuw niet met de pers. De Gentse oefenmeester hult zich al sinds de nederlaag tegen Anderlecht in stilzwijgen.

Toen werd hij naar de tribune gestuurd, we weten niet precies de regels van de Pro League met de rechtenhouders in dat geval, maar daar was hij normaal gezien ook niet verplicht te reageren. In Genk was hij dat wel. Vooraf weigerde hij een interview om de concentratie op de wedstrijd te houden.

Achteraf ging die vlieger uiteraard niet meer op, maar toch moest assistent Peter Balette de honneurs waarnemen. "Het is zijn beslissing, ook al hadden we gewonnen, had hij niet gesproken", gaf een speler ons nog mee. Wellicht zal het hem en AA Gent een boete opleveren.

Vanhaezebrouck haast stoïcijns

Ook tijdens de wedstrijd leek het alsof de Gentse coach de camera's wou vermijden. Meer dan een paar keer kwam hij niet in zijn dugout, terwijl hij normaal gezien niet op zijn bank te houden is. Zou de kritiek die sommigen hebben op zijn gedrag langs de lijn aangekomen zijn of is het een vorm van protest?