Cijfers bewijzen het: Club Brugge is VERUIT de kampioen van 2016 en Peter Maes verrichte verre van slecht werk met Genk (en veel meer ...)

door Aernout Van Lindt

Wie is de kampioen van het jaar 2016? De naakte cijfers op een rijtje, met Club Brugge, Anderlecht en Racing Genk in de top-3

2017 is begonnen, dus is het hoog tijd om nog even terug te blikken op 2016. We maakten speciaal voor jullie even de stand van het voorbije volledige jaar. En dat leverde toch wel enkele erg vreemde conclusies op. Een round-up.