Belgische recordkampioen schakelt wel degelijk versnelling hoger voor nieuwe verdediger: "Anderlecht bood 5 miljoen euro voor hem"

RSC Anderlecht is nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe centrumverdediger. Verschillende namen werden al aan paars-wit gelinkt. Nicolas Lombaerts, Christian Kabasele en deze week nog oude bekende Chancel Mbemba.

Het geeft aan dat de Brusselaars hoog inzetten. Een uitspraak van Metin Albayrak, voorzitter van de Turkse topclub Besiktas, bevestigt nu dat de Belgische recordkampioen fors wil uithalen.

Zijn woord gegeven

Bij Sporx vertelde Albayrak dat Anderlecht een bod van maar liefst 5 miljoen euro uitbracht op Matej Mitrovic. De Kroatische verdediger ging er echter niet op in, want had zijn woord al gegeven aan Besiktas.

De 23-jarige achterhoedespeler ruilde HNK Rijeka, waar hij nog geen enkele competitieminuut miste, deze week in voor de Turkse grootmacht. Met de overgang van Mitrovic was zo'n 4 miljoen euro gemoeid.