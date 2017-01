Thorgan Hazard onthult wat Dury hem bij hun eerste ontmoeting zei en wat altijd is blijven hangen

door Redactie



Thorgan Hazard en Francky Dury overstijgen de band tussen coach en (ex-)speler. De twee appreciëren elkaar heel erg en durven zich zelfs vrienden te noemen. Het respect is dan ook immens.

Thorgan Hazard haalt als mooiste herinnering aan wat Dury tegen hem zei toen hij net bij Zulte Waregem aankwam. "Hij zei: ’Niemand weet wie je bent op dit moment. Maar wanneer je hier vertrekt, zal iedereen je kennen. Hij is zijn belofte nagekomen", zeft de middenvelder van Mönchengladbach in HLN.

Een techniek die werkte, want Thorgan maakte reuzensprongen bij Essevee. "Hij was de broer van Eden toen hij hier aankwam. Ik vroeg hem om Thorgan Hazard te worden. Uit de schaduw treden van zijn broer was de eerste belangrijke stap om zich te ontwikkelen. Weet je trouwens wat ík nooit zal vergeten? Die Europese wedstrijd in Nicosia. Twintig minuten voor tijd heb ik je daar diep in de spits gezet. Hij liep naar álle ballen. Dankzij een versnelling in de slotminuut kwalificeerden we ons."