Europese clubs reageren verontwaardigd op uitbreiding WK: "Een FIFA-beslissing met politieke in plaats van sportieve drijfveer"

De Europese voetbalclubs die zich hebben verenigd in de ECA noemen de uitbreiding van het WK naar 48 landen "een politiek besluit". Dat communiceert de overkoepelende organisatie enkele uren nadat het bestuur van de FIFA unaniem akkoord was gegaan met het plan van voorzitter Gianni Infantino.

"De huidige opzet met 32 landen blijkt juist een perfecte formule. Wij zien de voordelen van de uitbreiding niet. We plaatsen ook vraagtekens bij de snelheid waarmee dit is besloten, terwijl het nog negen jaar duurt voordat het kan worden ingevoerd. Deze beslissing is genomen op politieke in plaats van sportieve gronden en onder grote politieke druk, iets wat de ECA betreurt", schrijven de clubs.

ECA reiterates that it is in principle not in favour of an expanded #WorldCup. Read the full statement: https://t.co/H2dh1ZQ7z9 @fifamedia