AA Gent geeft TrÃ©bel (nog) niet op, maar...

AA Gent geeft Trébel (nog) niet op, maar...

door Redactie



Adrien Trébel maakte zichzelf zowat onmogelijk bij Standard. De Fransman stuurde zijn kat naar de winterstage van de Luikse club om op die manier een transfer te forceren. Momenteel traint Trébel apart, maar van een transfer is nog geen sprake.

Hij wil zo graag voor de titel spelen. Adrien Trébel wil Standard inruilen voor een ploeg waarmee hij voor de titel kan spelen. Of voor een ploeg waar hij meer kan verdienen. Maar voorlopig is er nog geen witte rook in de transfersoap rond de persoon van Trébel.

Het Nieuwsblad weet dat Standard vasthoudt aan een transfersom van om en bij de 3 miljoen euro. AA Gent heeft de middenvelder nog niet opgegeven, maar is niet bereid om het gevraagde bedrag op tafel te leggen. Wordt ongetwijfeld vervolgd...