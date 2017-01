Kledijsponsor van AA Gent verlengt contract met de Buffalo's tot 2019

door Redactie



Het Belgische sporttextielbedrijf Jartazi zal ook de komende twee seizoenen de shirts van AA Gent ontwikkelen. De Buffalo's kozen na het faillissement van Masita begin 2015 voor Jartazi als kledingsponsor en verlengen die overeenkomst tot 2019.

Masita, een Nederlandse fabrikant van sportkledij, legde eind 2014 de boeken neer waardoor AA Gent op zoek moest naar een nieuwe truitjesleverancier. De Buffalo's kwamen bij Jartazi terecht en veroverden met hun shirtjes prompt hun eerste landstitel in de clubgeschiedenis.

De samenwerking tussen beide partijen loopt nog minstens twee jaar door, zo vernamen we uit goede bron. Jartazi zal ook volgend seizoen en het jaar nadien de shirts voor AA Gent ontwikkelen. Jartazi werd in 1992 opgericht door Patrick Stallaert uit Dendermonde, die in het prille begin sportkleding bedrukte in zijn garage. Intussen sponsort Jartazi AA Gent, Sporting Lokeren, FC Dender, Eendracht Aalst, basketbalploeg Okapi Aalstar en talloze andere sportclubs.