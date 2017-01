Dat lijstje met mijlpalen wordt stilaan te groot voor Ã©Ã©n papier, Simons doet er weer eentje bij

Dat lijstje met mijlpalen wordt stilaan te groot voor één papier, Simons doet er weer eentje bij

Zonder ongelukken staat Timmy Simons zondag op het veld tegen Standard. En jawel, de 40-jarige middenvelder gaat alweer een serieuze mijlpaal voorbij. Eentje waar velen enkel van kunnen dromen.

Simons speelt op Sclessin immers de 700ste competitiewedstrijd uit zijn carrière. Dat indrukwekkend noemen is nog maar zacht uitgedrukt. Slechts een twintigtal spelers ter wereld (!) kunnen dat zeggen. En de vraag is wanneer het stopt voor Simons, want fysiek zit hij nog steeds bij de besten.

Hij speelde er 82 voor KTH Diest, 64 bij KFC Lommelse SK, 293 voor Club Brugge, 158 voor PSV Eindhoven en 102 bij 1. FC Nürnberg. Als er al een 'Hall of fame' zou bestaan in België, mag Simons daar gerust in opgenomen worden.