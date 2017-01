Grote verandering bij Anderlecht: Geen Casteels of Sirigu, maar... tweede doelman uit kelder La Liga

door Redactie



Anderlecht speurt nog steeds naar een nieuwe doelman en zou zelfs al in vergevorderde onderhandelingen zitten. Neen, niet met Casteel, Ryan of Sirigu.

De naam die in de lokale media in La Coruña valt, is die van Rubén Andrade. Dat is de 32-jarige tweede doelman van Deportivo La Coruña. Hij kwam enkel in actie in de Copa del Rey dit seizoen. Het zou wel een grote verrassing zijn mocht Anderlecht hem halen.

De deal die volgens een Spaans radiostation op tafel ligt, is een huurovereenkomst tot aan het einde van dit seizoen. Rubén werd opgeleid door Barcelona en speelde al bij heel wat kleinere ploegen in Spanje.