Bij Kortrijk kijken ze uit naar dÃ© clash en verdere transfers: "Beter kan je niet beginnen, maar verwacht nog Ã©Ã©n a twee nieuwkomers"

Bij Kortrijk kijken ze uit naar dé clash en verdere transfers: "Beter kan je niet beginnen, maar verwacht nog één a twee nieuwkomers"

Zaterdagavond is het opnieuw tijd voor de derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem. Bij Kortrijk vertrokken al heel wat spelers en kwamen Van der Bruggen en Chevalier in de plaats. Ze zijn wellicht niet de laatste transfers van de Veekaa in deze mercato.

"We kunnen niet beter beginnen na nieuwjaar dan met deze match", aldus coach Bart Van Lancker. "We kunnen onze supporters iets teruggeven na de mindere resultaten van voordien. Het is perfect om deze tweede ronde opnieuw aan te vatten."

Er zijn wel wat wijzigingen in de kern, dat kon u hier al lezen. "Er is een grondige verandering qua ploegopstelling. Dat is zeker geen probleem, de beschikbare jongens zijn klaar én uiteraard gemotiveerd tegen Essevee. Jongens als Hannes Van der Bruggen en Teddy Chevalier maken ons sterker in de kleedkamer met hun persoonlijkheid."