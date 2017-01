Stuivenberg lacht want: "Dit kon Genk nog niet vaak"

Dit doet vooral deugd omdat Genk buitenshuis nog niet vaak kon winnen - Albert Stuivenberg Deel deze quote:

De coach geeft toe dat Genk best wel wat moeilijke momenten kende. "In het begin zette Eupen ons onder druk en wij vonden niet de juiste oplossing. Maar we hebben amper iets weggegeven achterin."

Tijdens het tweede bedrijf trok Genk de wedstrijd volledig naar zich toe. "We hebben de match in handen genomen. We domineerden en we konden het aanvallende spel van Eupen afremmen. Dit is een verdiende overwinning. Het doet vooral deugd omdat Genk nog niet vaak buitenshuis kon winnen."