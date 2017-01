Trebel staat - gelukkig niet op Sclessin - voor een hete avond op 29 januari: "Ach, dat maakt deel uit van het voetbal"

Met de verhuis van Adrien Trebel krijgt de clash tussen Anderlecht en Standard op 25 januari extra cachet. De Fransman komt wellicht voor gelijkaardige vuren als Steven Defour te staan.

De 25-jarige Trebel heeft geluk dat paars-wit in de heenronde al naar Sclessin trok en de topper dus in het Astridpark doorgaat. Toch zullen fans van de Rouches zich ongetwijfeld roeren.

"Ach, dat maakt nu eenmaal deel uit van het voetbal", blijft Trebel er rustig onder. "Ik heb mooie tijden meegemaakt bij Standard, maar dat is nu voorbij."

Terwijl Anderlecht haast zeker is van play-off 1, is Standard nog volop in de running. Hoopt Trebel dat zijn ex-club de top 6 haalt en er bijgevolg toch een trip naar Luik wacht? "Ik wens Standard het allerbeste toe in de PO1-strijd, maar ik voetbal nu ergens anders", draaide de Fransman om de hete brij heen.