Problemen voor Genk? 'Bailey niet op training, topclubs dringen aan'

door Redactie



Racing Genk wil na de transfer van Ndidi geen sterkhouders meer verliezen deze wintermercato. Maar makkelijk wordt dat allerminst, want er wordt nog steeds aangedrongen voor Leon Bailey. Die tekende alvast niet present op de zondagtraining.

Het vertrek van Wilfred Ndidi naar Leicester City, tot daar aan toe. Maar verder maken ze zich bij Racing Genk sterk dat er geen sterkhouders meer zullen vertrekken in januari.

Manchester United, Liverpool, Chelsea, AS Monaco, AS Roma, ... maar vooral Bayer Leverkusen blijven echter azen op Leon Bailey. De kostprijs is niet minnetjes - 20 miljoen euro - en toch blijven de ploegen geïnteresseerd in het goudhaantje.

En dus was het tijd voor een gesprek tussen Bailey en Janssens/De Condé. Dat weet alvast Het Laatste Nieuws. Of er een besluit is genomen na het gesprek is onduidelijk.