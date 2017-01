Supportersdebat G5: "Bekerfinale terug na de play-offs" en vraag naar "Engels model met replays"

Er zijn dit seizoen al heel wat thema's aangesneden en in de voetbalwereld werd daar telkens op gereageerd. Maar één partij - een héél belangrijke - wordt dikwijls over het hoofd gezien: de supporters. Vandaag in ons debat: wat denken jullie over de huidige formule van de bekercompetitie?

Wij stelden aan supporters van de G5 (het zou anders veel te lang worden) een aantal vragen over de bekercompetitie in ons land.

Is de Beker aan een update toe? Wat met die dubbele halve finale?

Wanneer moet de bekerfinale gespeeld worden: voor of na de play-offs?

Welke prijs zou je moeten krijgen voor de bekerwinst? Europese poules? Meer of minder?

​Vanaf wanneer moeten de eersteklassers volgens jou in de loting komen?

Anderlecht, Patrick Uyttersprot

"Ik vind dat ze de bekerformule van in Engeland ook in België zouden moeten toepassen: eersteklassers vanaf de eerste ronde erbij. En zonder afkoopmogelijkheid om thuis te spelen, hé. Bij een gelijkspel zou er dan een replay volgen", aldus Uyttersprot.

"De finale? Die zou terug na de play-offs moeten komen. Dan focussen de topploegen zich volledig op de play-offs en speelt er geen enkele ploeg al met de zekerheid van een Europees ticket (van de beker). Een plaatsje in de EL-poules is een terechte beloning voor de winnaar van de Beker."

KRC Genk, Rudy Claessens

"Het probleem sleept al jaren aan. Waarom slaat het concept in Engeland en Duitsland wel aan? Men moet dringend weekends gaan vrij houden in de kalender om de beker aantrekkelijk te maken", vindt Rudy Claessens.

"De dubbele confrontaties in de halve finales mogen er zeker zijn. Dat de finale voor de play-offs gespeeld wordt, dat snap ik helemaal niet. We maakten drie finales mee in mooi weer. Als je er een feestdag van wil maken, organiseer die finale dan in mei."

"Europese poules? Play-off 1 wordt moeilijk voor ons, dus kunnen we via de Heizel Europa in. Dat is een verschil van één maand vakantie ten opzichte van dit seizoen."

Patrick Eeckhout, voorzitter supportersfederatie Club Brugge

"Half maart al een bekerfinale spelen? Dat is gewoon te vroeg. Dan begint de competitie met de play-offs voor sommige ploegen eigenlijk maar echt. De bekerfinale zou beter op het einde van het seizoen gelegd worden", vindt Eeckhout.

"Dat een kleine ploeg via de Beker in de Europese poules kan terechtkomen? Het is aan de grote clubs om dan maar de Beker te winnen. Iedereen die een prijs pakt, doet dat met recht en reden. En een kleine ploeg kan ook altijd eens stunten op het Europese toneel, Lokeren was onlangs toch ook dicht bij Europese overwintering?"

Standard, Eddy Janssis

"De dubbele halve finales mogen geschrapt worden. In de al overvolle kalender is dat echt wel te veel. De finale moet terug na de play-offs komen. Een Europees ticket voor de winnaar is goed zoals het nu is."

"Wanneer de eersteklassers er moeten bijkomen? Dat maakt niet uit zolang de supporters van de eersteklassers maar niet de dupe worden van een nieuw systeem (weinig tickets, risico's, prijs)."

Gent, Ben De Bruyne

"De toppers moeten al vroeger aan het toernooi deelnemen. De halve finales hoeven voor mij niet in een dubbele confrontatie", aldus Ben De Bruyne.

Over de bekerfinale is de Gent-supporter kort: "Na de play-offs. Een zomerse finale!" Qua beloning vindt hij dat het rechtstreekse ticket voor de EL-poules naar de derde uit de competitie mag gaan. "De bekerwinnaar krijgt dan slechts het tweede beste ticket voor de Europa League."