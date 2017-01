'Club Brugge geeft peperdure versterking (nog) niet op, maar zoekt ook alternatieven'

door Redactie



Club Brugge blijft ook op het einde van deze transferperiode op zoek naar versterking. Blauw-zwart zou er maar wat graag nog een aanvallende speler bij hebben. Tal Ben Haim (27) staat helemaal bovenaan het verlanglijstje, maar het wordt niet eenvoudig om hem binnen te halen.

Club Brugge wil Ben Haim graag losweken bij Maccabi Tel Aviv, maar die club houdt het been voorlopig stijf. De speler zelf wil graag naar het Jan Breydelstadion komen, maar Maccabi wil zomaar eventjes 4,5 miljoen euro vangen.

Dat bedrag vinden ze in Brugge nogal aan de hoge kant, waardoor het een piste met veel obstakels is. Toch geeft Club de landgenoot van Lior Refaelov niet op. Volgens Het Laatste Nieuws komt er in de komende dagen mogelijk toch nog beweging in het dossier, al zoekt blauw-zwart ondertussen ook alternatieven.