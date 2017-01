Bevestigd: KV Kortrijk sleept Servische Vanaken in de wacht

KV Kortrijk heeft nog een versterking beet. Ze kiezen voor een 24-jarige Servische aanvallende middenvelder. Een type Vanaken, wordt gezegd.

Jovan Stojanovic is een rijzige, 1m87, aanvallende middenvelder met scorend vermogen. Hij tekende bij KV Kortrijk een contract voor 3,5 jaar. Er werd ook een aardige transfersom betaald voor de nieuwkomer. Hij legt wel pas morgen zijn medische testen af.

Stojanovic speelde eerde al in België, maar viel bij Cercle op 18-jarige leeftijd te licht uit. Hij werd verhuurd aan KSV Roeselare, daar kwam hij één keer tot scoren. Bij Vozdovac kwam hij dit seizoen helemaal tot ontbolstering. Hij scoorde dit seizoen al tien keer.

Boyer doet de Kortrijkzaanse deur dan weer achter zich dicht. De centrale verdediger kwam niet meer in de plannen voor en trekt gratis naar US Creteil in de Franse derde klasse.