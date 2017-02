"Zetterberg en Anic waren de laatste echte spelverdelers, daar hoort Stanciu niet bij"

door Redactie



Alin Stoica is de laatste Roemeen die grote indruk maakte in België, maar zijn talent ook niet volledig benutte. In Sport/Voetbal Magazine analyseerde hij zijn landgenoot, Nicolae Stanciu.

Stoica wil één ding rechtzetten. "Hij is in geen geval een nummer tien in de enge zin van het woord. De laatste echte spelverdelers in België waren Pär Zetterberg en Darko Anic. Je kon hen op elk moment de bal geven om een afkoelingsperiode in te bouwen tijdens de wedstrijd. Dat is niet de stijl van Stanciu", aldus de ex-speler van onder meer Anderlecht en Club Brugge.