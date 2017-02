De Belgische clubs kunnen zelfs met een positief bilan uitpakken (dankzij Ã©Ã©n club)

De Belgische clubs kunnen zelfs met een positief bilan uitpakken (dankzij één club)

Er kwam 38 miljoen euro binnen en er werd 30 miljoen uitgegeven

De wintermercato zit erop en we kunnen nu het bilan maken van de afgelopen transferperiode. Volgens de toonaangevende site transfermarkt.com is er zelfs meer geld binnengekomen dan dat er uitgegeven is. Met dank aan Racing Genk.