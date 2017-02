Dury beseft dat hij krachttoer van deze winter geen tweede keer zal kunnen herhalen

door Redactie



Francky Dury kon zijn kern bij elkaar houden, zich wat ontdoen van overbodige balast en ook nog versterken. Maar hij weet dat de volgende transfermercato een bijzonder moeilijke zal worden.

Met name Soualiho Meïté en Lukas Lerager werden gesolliciteerd, maar voor een laatste keer kon Zulte Waregem het been stijf houden. “Ze zitten nu weer volledig met hun hoofd bij Zulte Waregem. Die jongens worden soms, en ik hoef dat zelf niet te zien, uren voor de aftrap van een partij opgebeld door allerhande makelaars en clubs. Dan is het niet simpel om de focus te bewaren. Ik heb daar alle begrip voor", aldus Dury in Het Nieuwsblad.

“Ik heb dat al meegemaakt met Junior Malanda en Thorgan Hazard. Maar ik zeg altijd tegen die jongens: Wat deze winter niet lukt, komt volgende zomer wel. En dan sta je er nog beter voor.” Lerager stond al in de belangstelling van de Franse clubs Montpellier en Bordeaux en voor Meïté is zowat iedere subtopper uit het buitenland wel geïnteresseerd."