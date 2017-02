Nog geen duidelijkheid over afgevoerde sterkhouder, maar Dury is bezorgd

Waregem



Zulte Waregem moest het tegen AA Gent al snel zonder één van de meest ervaren pionnen doen. Davy De fauw moest met een pijnlijke grimas het veld af. De balans zou wel eens zwaar kunnen zijn.

Ankersen en Bossut waren ziek voor het treffen met Gent, terwijl Derijck nog niet helemaal terug was uit blessure. En na een halfuur liep het ook mis voor Davy De fauw.

De ervaren rechtsachter van Essevee kwam erg hard in botsing met Kubo van Gent en liep daarbij een ontwrichting aan het sleutelbeen op. Hij probeerde nog even verder te spelen, maar kon toch niet door en werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Francky Dury leek na de wedstrijd bezorgd: "Misschien is hij wel twee à drie maanden buiten strijd." Over de onbeschikbaarheid wilde de medische staf van Essevee (nog) geen uitspraken doen. Veel valt af van de ernst van de ontwrichting bij het bepalen van een termijn van onbeschikbaarheid.

Als het een troost mag zijn: vervanger Hendrik Dalsgaard viel prima in voor De fauw en scoorde uiteindelijk ook de 1-1. "Ik ben klaar om te spelen, maar ik hoop vooral dat het niet te erg is met Davy. Ik wil hem sportief het vuur aan de schenen leggen om mijn plaats af te dwingen, al zal ik altijd het beste ervan maken als ik de kans krijg", zat die vooral in met zijn ploegmaat.