De (half) gemiste carriÃ¨re van Thomas Vermaelen: vijf volledige seizoenen de mist in

De (half) gemiste carrière van Thomas Vermaelen: vijf volledige seizoenen de mist in

Timmy Simons vierde onlangs zijn duizendste officiële wedstrijd. Een kleine gok: Thomas Vermaelen gaat dat jammer genoeg niet halen. Hij is immers opnieuw geblesseerd.

De blessure aan zijn hand zou dan wel geen euvel zijn dat lang zou kunnen aanslepen, toch is het de zoveelste teleurstelling voor Vermaelen sinds hij bij Roma op huurbasis aan de slag ging. Hij miste eerder al zestien competitiewedstrijden van de Italianen.

Hij zet zo een droevige constante verder. Hij kon sinds zijn transfer van Ajax naar Arsenal enkel in het eerste en derde seizoen bij de Londenaars meer dan de helft van de wedstrijden actief meemaken. Ook bij Barcelona en nu Roma is dat het geval.



Wanneer je de hele carrière van Vermaelen bekijkt, is het verschil tussen het aantal wedstrijden die hij kon spelen en het aantal waarbij hij geblesseerd aan de zijlijn zat, erg klein. Zo miste hij 190 wedstrijden, wat zich vertaalt in maar liefst vijf seizoenen in competities met twintig teams, zoals de Engelse, Spaanse en Italiaanse.

Hieronder geven we nog de volledige blessurelast van Thomas Vermaelen mee. Het is een waslijst waar menig speler moedeloos van zou worden. Het siert de verdediger dan ook dat hij ervoor blijft knokken en steeds een tomeloze inzet tentoonspreidt.