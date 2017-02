Geen paniek - nieuwe aanwinst Essevee toont werkkracht: "Beslissend worden? Wil vooral mijn steentje bijdragen"

Robert Mühren maakte afgelopen weekend zijn debuut voor Zulte Waregem in de Jupiler Pro League. En dat was toch wel wat wennen voor de Nederlandse aanvaller. Enkele fans toonden zich kritisch, maar het komt wel goed met hem. Want de werkkracht die Dury zo graag heeft is aanwezig.

Vanuit Nederland haalde Zulte Waregem eerder al Timothy Derijck en in een verder verleden ook onder anderen Davy De fauw met succes naar de Gaverbeek, maar aanvallend gezien zijn de herinneringen aan Willie Overtoom of Glynor Plet wat minder. Met Robert Mühren lijkt zo'n scenario echter uitgesloten.

De redenen daartoe zijn simpel: ook al is de aanvaller een man die leeft van een moment, een flits om - bij AZ vaak als invaller - het verschil te maken, toch is hij absoluut niet te beroerd om ook de handen uit de mouwen te steken. In zijn eerste 70 minuten voor Essevee liep hij zichzelf dan ook het pleuris.

"Het was een verrassing dat ik meteen mocht starten", aldus de Nederlander. "Het was een zware wedstrijd, maar ik sta het liefst wel op de positie van valse diepe spits, dat klopt. Het was ook wennen in het samenspel met Leye en de rest van de ploeg, maar ik wilde graag naar hier komen omdat de club me al even wou."

"Dury is een coach met veel voetbalverstand", gaf hij meteen een pluim aan zijn nieuwe oefenmeester. Die speelde hem lager uit dan hij misschien wel gewend is, want vaak was het bijpikkelen centraal op het middenveld en zelfs een paar keer tot aan de eigen zestien. "Een heel ander systeem dan in Nederland, dat is zeker. Het is ook helemaal anders voetballen, met veel duels en op zich toch ook nog veel vrijheid."

Wil halve Belg worden

Toch wil Mühren het maken in België, en daartoe is hij bereid de handen uit de mouwen te steken. Hij tekende dan ook een langdurig contract van 4,5 seizoenen. "Normaal ging ik pas deze zomer komen, maar het was een mogelijkheid die zich aandiende. Het geeft me zekerheid dat ze me hier echt wilden en voor mijn vriendin is België niet te ver van huis", geeft Mühren toe.

"Maar nu ben ik hier dus voor lange tijd. De eerste momenten waren alvast bijzonder positief. Ik word hier nog een halve Belg. Ik heb nog werk voor de boeg, maar voel alvast veel vertrouwen en blij dat ik meteen mijn steentje kon bijdragen in mijn eerste minuten. Beslissend zijn qua goals of assists? Dat zal voor later zijn."