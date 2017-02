"Hij is gewoon de beste spits van België. Hoe we hem gaan afstoppen? Niet"

Zulte Waregem won in de heenronde van Anderlecht, maar het had het toen al knap lastig met ene Lukasz Teodorczyk. Die scoorde aan de Gaverbeek twee doelpunten en zal ook nu moeilijk af te stoppen zijn. Dat beseft ook Francky Dury maar al te goed.

Zulte Waregem zal sowieso met een vertimmerde defensie aan de start komen in het Astridpark. Derijck is nog steeds out met de knie, terwijl ook De fauw enkele maanden buiten strijd is. "Maar ik heb genoeg verdedigers om dat op te vangen", liet Francky Dury op de persconferentie in Waregem niet in zijn kaarten kijken.

Tegen Gent zette hij Christophe Lepoint in het hart van de defensie, ook dat is een mogelijkheid in Anderlecht. Opties zijn er wel, maar hoe in godesnaam Lukasz Teodorczyk - al goed voor 17 doelpunten, waaronder twee tegen Essevee in de heenronde - afstoppen? "Ik heb er geen plannen voor", verbaasde de oefenmeester van Zulte Waregem.

"Laat ons duidelijk zijn. We moeten niet proberen om Teo af te stoppen, want hij is een meester in zich toch vrijlopen. Hij heeft enorm veel klasse, zelfs als je er dichtbij staat, kan hij nog scoren. Het is een superspits, de beste in België momenteel gewoon. Dus moeten we de toevoer naar hem afsnijden, dat lijkt het belangrijkste. Sowieso wordt het een ploegwerk."