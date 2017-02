Sébastien Siani is sinds gisterenavond terug in het land. Nog steeds met redelijk kleine oogjes, maar met een aura van onoverwinnelijkheid over zich stapte hij vrijdagmiddag de perszaal van KV Oostende binnen. Een Afrika Cup-winnaar verdient immers wel wat aandacht.

In legeroutfit, vergezeld van vriendin en zoon, haalde Siani een kamerbrede glimlach boven. "Ik realiseer me eigenlijk nog niet wat we gepresteerd hebben. In Kameroen duurde het zes uur eer we van het hotel door de mensenmassa geraakten", schudde hij zich het hoofd bij de gekte die er in zijn thuisland losbarstte. "Het was 15 jaar dat heel het land op een nieuw succes wachtte en we deden het, tegen alle verwachtingen in..."

Siani beseft ook dat hij straks niet even op zijn gemak door de straten in Kameroen zal kunnen wandelen. Na de winst is de status van de spelers van 'De Ontembare Leeuwen' overgegaan in die van halfgoden. "Nee, dat beseffen we maar al te goed. Het volk klampte me aan op straat. Bij mijn familie zullen we gelukkig wel ademruimte vinden. Maar het heeft ook voordelen: bij de autoriteiten zal het makkelijker worden om papierwerk in orde te krijgen", grinnikte de middenvelder.