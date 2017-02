Kan Izquierdo de immense druk die bij de Gouden Schoen komt kijken aan? "Joske is happy. En dan wordt zijn magie nÃ³g groter"

"Joske mag niet te lang in Izquierland blijven" - Michel Preud'homme Deel deze quote:

“Meteen na de uitreiking van de Gouden Schoen heb ik me luidop afgevraagd hoe lang Joske in Izquierland zou blijven. Hij moet snel terugkeren, want wij hebben hem nodig. We gaan hem zo goed mogelijk omringen en deze bekroning moet een boost zijn voor hem”, benadrukt de coach van Club Brugge.

“Als je me vraagt of zijn schouders sterk genoeg zijn om de druk die bij een Gouden Schoen komt kijken te dragen, zeg ik ‘ja’. Het is een joviale speler, die op elk moment van het leven geniet. Deze trofee kan hem alleen maar sterker maken. Hij is happy. En als Joske happy is, wordt zijn magie nog groter”, besloot Preud’homme.

