Teo stuurde zijn kat naar Gala van de Gouden Schoen, Dury heeft gouden raad

Lukasz Teodorczyk stuurde deze week zijn kat naar het Gala van de Gouden Schoen, waarna hij een serieuze reprimande kreeg van het bestuur van Anderlecht. Maar hoe pak je zoiets het beste aan? Francky Dury zou het wel weten.

"Het beste wat je kan doen is het gebruiken als motivatie voor Teodorczyk. Zo van: je stond er niet op het gala, maak nu maar dat je er staat op het veld. Zo zou ik het doen", aldus Francky Dury vooraf aan het duel met Anderlecht.

Een belangrijk duel voor Teo, voor Anderlecht en voor Zulte Waregem. "We gaan in play-off 1 nog zo vijf moeilijke uitwedstrijden spelen, dus is dit goed om te weten waar we staan." Hoe hij Teo zal aanpakken? Dat gaf hij HIER al prijs.

"We pakken ze een voor een", dat was enkele jaren geleden het devies. Maar nu is Dury iets rustiger: "We moeten vooral veel respect hebben voor Anderlecht." Lukas Lerager heeft dan weer meer vertrouwen: "We moeten top zijn, maar er is misschien wel iets mogelijk. We moeten, maar we gaan winnen in Anderlecht. Ik heb er een goed gevoel bij."