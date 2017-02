Kara Mbodj was tevreden: "We hebben het nodige gedaan"

Ik was kapot na die sprint over de linkerkant - Kara Mbodj Deel deze quote:

Eerst keerde Paars-wit de scheve situatie om dankzij goals van Hanni (via het hoofd van Kara) en Bruno, die allebei een uitstekende prestatie neerzetten zondag. Daarna stuurde Tielemans het team richting een derde, maar dan greep Kara in toen Gueye op doel afging. Desondanks kon Anderlecht zijn wil opleggen en Chipciu scoorde in de blessuretijd zelfs nog de geruststellende goal.

Het was wel degelijk penalty op Gueye.

Dat vierde doelpunt had eigenlijk eerder moeten vallen, nadat de Senegalees over de linkerkant ging en na een één-twee met Tielemans de bal op een presenteerblaadje opdiende voor Teodorczyk. Hij mistte echter een onmisbare kans. "Ik heb het einde van de actie niet gezien, ik was zo kapot na die sprint over de linkerkant. Ik kreeg te horen dat hij er niet in zat, maar er eigenlijk wel in moest." Het doelpunt had zijn tweede assist van de avond kunnen zijn, maar uiteindelijk had Anderlecht wel het belangrijkste: de drie punten.