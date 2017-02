Nek aan nek, maar wie is favoriet? "Op basis van wat Club Brugge en Anderlecht al getoond hebben, heeft Club momenteel een streepje voor"

Franky Van der Elst: "Op basis van wat Club Brugge en Anderlecht al getoond hebben, heeft Club momenteel een streepje voor"

Club Brugge en RSC Anderlecht prijken sinds zondag samen aan de leiding in de Jupiler Pro League. Beiden tellen 52 punten en worden gezien als dé titelfavorieten. Krijgen we een ouderwetse tweestrijd tussen de twee rivalen? De kans is groot.