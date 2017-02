Ryan verduidelijkt: "Ik weigerde Anderlecht niet omwille van mijn verleden bij Club Brugge"

Mathew Ryan speelt sinds het einde van de wintermercato voor KRC Genk. De gewezen doelman van Club Brugge leek in eerste instantie op weg naar RSC Anderlecht, maar daar kwam niets van in huis.

Ryan zou nog te veel liefde gevoeld hebben voor Club Brugge om bij de paars-witte rivaal aan de slag te gaan. Al klopt dat niet helemaal... “Het is niet zo dat ik een aanbod van Anderlecht weigerde omwille van mijn verleden bij Club Brugge. Ook al weet ik dat het gevoelig ligt bij de fans, via de sociale media hebben ze me dat ook laten weten", lacht Ryan in een gesprek met Het Nieuwsblad.

"Het was vooral een kwestie van timing. Anderlecht toonde interesse in het begin van de transferperiode. Op dat moment wilde ik liefst in Spanje blijven, ik had er enkele opties. Uiteindelijk weigerde Valencia me uit te lenen aan wat zij een rechtstreekse concurrent noemden. Eind januari kwam Genk dan op de proppen.”

Guy Martens

Maar wat gaf dan de doorslag om in Limburg aan de slag te gaan? “Ik ken de competitie en bovendien stonden er nog heel veel matchen op drie fronten op het programma. Ook communiceren is geen enkel probleem, daarom trok ik liefst niet naar pakweg Frankrijk. Bovendien was samenwerken met keeperstrainer Guy Martens een mooi vooruitzicht.”